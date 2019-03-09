توقيف شخصين في نهر ابراهيم لحيازتهما كمية من المخدرات

افادت معلومات صحافية بأن "دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت في محلة نهر ابراهيم - جبيل كلا من: ف.ع و ع.ع ، لحيازتهما كمية من المخدرات ومبلغ ألف دولار مشكوك بتحصيله، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لهما في اطار خطة الشعبة لملاحقة وتوقيف شبكات مروجي المخدرات. وقد أحيلا مع المضبوطات الى القضاء المختص".

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