وزير العدل استغرب زج احد المحامين اسمه في قضية نقابية

اشار المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان إلى ان "وزير العدل يستغرب ويستهجن زج أحد المحامين إسمه في قضية محض نقابية، وهو يؤكد أن لا علاقة له بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. وقد سارع وزير العدل فور سماعه الخبر في عدد من وسائل الإعلام الى الإتصال بنقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق مؤكدا له أن لا غطاء لأي مخالف".
بدوره، وعد النقيب الشدياق الوزير سرحان باجراء تحقيق في الموضوع مع المحامي المعني توصلا الى جلاء الحقيقة كاملة.
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