الحجار: هل ستشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية؟

سأل عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"يا ترى هل ستشمل المقاومة الوطنية للفساد معابر التهريب البرية التي تخسر الخزينة رسوم اكثر من 50 مليار ليرة سنويآ؟".

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