برلماني: انتشار المخلفات الطبية بالبحيرة ينذر بكوارث صحية على الأطفال والكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم محمد عبد الله زين الدين، ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول انتشارا لمخلفات الطبية الخطرة بعدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، بما يهدد بحدوث كوارث صحية على الأطفال والكبار.

وأكد زين الدين، في بيان، أن ظاهرة وجود مخلفات طبية خطرة، وسرنجات بكميات كبيرة ملقاة في الشوارع، بجوار المدارس والحضانات، وداخل الترع والمصارف التي تروي الأراضي الزراعية انتشرت في الفترة الأخيرة، وهي تنتج عن المستشفيات الخاصة، التي لا يراعي العمال بها خطورة إلقاء المخلفات الطبية في الشارع، مشيرا إلى أن الخطورة الأكبر على الأطفال الذين قد يدفعهم فضولهم للإمساك بهذه النفايات، وهو ما يكون مصدرًا لنقل العدوى.

وطالب النائب بتنفيذ حملات دورية على المستشفيات للتاكد من وجود غرف المخلفات بها وانها تقوم بجمعها بالطريقة المناسبة للتخلص منها بشكل آمن يحافظ على حياة المواطنين، مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.