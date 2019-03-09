الصدفة توقع نصاب جمع 3 مليون جنيه من مواطنين لإلحاق أولادهم بكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الأزبكية، القبض على عاطل استولى على 3 ملايين جنيه من 3 أشخاص بزعم قدرته على إلحاق أولادهم بكلية الشرطة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية، بتفقد أعمال التأمين بدائرة القسم، شاهدوا تجمع عدد من الأشخاص ومشادة كلامية بينهم.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع 3 أشخاص وبصحبتهم 'أمير ع. ص' 48 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة، ومطلوب التنفيذ عليه في 14 حكم حبس جزئي ومستأنف 'نصب - تبديد'.

وقرر أحدهم بسابقة قيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقيمة 2، 600، 000 جنيه عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أنجالهم بكلية الشرطة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق، وامتنع عن رد المبالغ المالية، واليوم وحال سيره بمحل الواقعة تقابل معه مصادفةً، فقام بالإمساك به والاتصال بالمجني عليهما الآخرين واللذين أكدا ما جاء بأقواله وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.