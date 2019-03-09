أنيسة حسونة تتقدم بطلب إحاطة بشأن فوضى إدارة الصيدليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات.

وقالت النائبة، إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.

وأضافت حسونة: "حينما يدخل المواطن إلى الصيدلية لصرف العلاج ويتحدث إلى الصيدلي على اعتبار أنه طبيب، ويفاجأ أن كل مؤهلاته أنه خريج دبلوم صنايع وليس من خريجى كليات الصيدلة، فأين القانون".

ولفتت إلى أن صرف الأدوية خطأ عن طريق أحد العاملين بالصيدلية، يتكرر يوميا نتاج تواجد منتحلي الشخصية داخل الصيدليات، لمجرد ارتدائه "بالطو أبيض" ويتخذ وضعية الطبيب داخل الصيدلية.

وأوضحت حسونة، أن فوضى إدارة الصيدليات ليست وليدة اللحظة بل نتيجة قوانين سمحت بالترخيص للصيدلي بأكثر من صيدلية، مع ضعف الرقابة والتفتيش الصيدلي ما أدى إلى وجود آلاف المؤهلات المتوسطة تنتحل مهنة الصيدلي.​