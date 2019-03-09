محافظ بورسعيد: رحلات عمرة لجميع أسر الشهداء منذ عام ١٩٥٦ وحتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على طلب أهالي شهداء المحافظة، بتنظيم رحلة عمرة مجانية لأسر جميع شهداء المحافظة منذ حرب العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ وحتى اليوم.

وطالبت والدة الشهيد حسين حافظ، المحافظ، برحلة عمرة لأسر الشهداء، خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد، مع عدد من أسر شهداء المحافظة بقاعة الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات بورسعيد بـ"يوم الشهيد"، بحضور اللواء هشام خطاب، مدير الأمن.

ووجه محافظ بورسعيد، أحمد نجم، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، بسرعة إعداد كشوف نهائية بأسماء أسر الشهداء استعداد لتنظيم الرحلة بداية من شهر رمضان المبارك المقبل.

وكان محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وضعا إكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري.

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