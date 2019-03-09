أبوشقة: حكومات الوفد دائما بجانب العمال والفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن منزل سعد زغلول كان الإلهام والقيادة لثورة 1919، وأن الشعب إذا اراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.

وأشاد بالثورة التي استمرت لما يقرب من خمسة أعوام، وأن معارك الوفد صدرت لمصلحة العمال والفلاحين وحكومات الوفد كانت تقف دائما بجانب العمال والفلاحين.

وأضاف أبوشقة خلال كلمته بمنزل سعد زغلول، الْيَوْمَ خلال احتفاله بمئوية ثورة ١٩ أن معاهدة 36 تؤكد أن العمل السياسي المحترف شعاره: " ما لا يؤخذ كله لا يترك كله ".

وأردف أن فؤاد باشا سراج الدين، استعاد حزب الوفد إلى الحياة السياسية ولا زال حزب الوفد على مبادئه، وكان ولا زال مدافعا عن الدولة المصرية، حارسا للوطن، والمواطن.

وذيل خطابه بالقول: "25 يناير هو عيد الشرطة، وعيد الوفد وعيد المصريين جميعا".​