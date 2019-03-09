"السكة الحديد": أغلب الفيديوهات المنتشرة على "فيسبوك" قديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة عبد الكريم استنكر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حالة التربص والتشكيك التي تتعرض لها الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، بنشر فيديوهات وصور قديمة لحوادث قطارات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنها تحدث الآن. وقال رسلان لمصراوي: "أغلب الفيديوهات والصور المتداولة على فيسبوك قديمة ويعاد نشرها مرة أخرى".​

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