الصين تتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

قال وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصيني، اليوم السبت، إنه يتوقع استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد هذا العام على الرغم من زيادة المنافسة وارتفاع تكاليف العمالة.

كان وانغ يتحدث خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، والمنعقد حاليا.