العاهل الأردني يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة

غادر العاهل الأردني عبدالله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، سيعقد خلالها لقاءات مع عدد من أعضاء لجان الكونغرس ومسئولين في الإدارةالأمريكية.
وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، عقب الانتخابات النصفية للكونغرس التي جرت في نوفمبر الماضي، في إطار
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