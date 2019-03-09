فنزويلا ترفع شكوى للأمم المتحدة بسبب تعرضها لهجوم على شبكات الكهرباء

أكد وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا خورخي رودريجز: إن بلاده سترفع شكوى إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه؛ على خلفية هجمات استهدفت شبكات الكهرباء في البلاد.

وأضاف رودريجز - في تصريحات نقتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت - أن الانقطاع شبه الكامل

للكهرباء عن البلاد نتج عن هجوم إلكتروني على محطة (جوري) للطاقة الكهرومائية والمسئولة عن إمداد البلاد بأكثر من 70% من الطاقة الكهربائية، مُتهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم.وقال إن وفدا على رأسه مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان سيزور فنزويلا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا "سنرفع لهم شكوى ليحترم العالم حقوق الإنسان في فنزويلا".وكانت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية قد أعلنت أمس الأول أنها تعرضت لعملية تخريبية متعمدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ولاية من أصل 23 ولاية فنزويلية واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن "حرب كهرباء" ضد بلاده.