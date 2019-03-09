هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في الصومال

هاجم مسلحون، اليوم السبت، قاعدة عسكرية في محافظة "شبيلي السفلى" جنوبي الصومال، وفقا لشهود عيان. وذكر راديو (شابيلي) الصومالي أن الهجوم وقع في منطقة "بولا مارير" وسط تبادل إطلاق نار استغرق ساعات بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة "الشباب" المتطرفة؛ ما تسبب في وقوع خسائر في الجانبين.

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