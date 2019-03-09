قبرص: تركيا تواصل وضع العراقيل أمام عمل "لجنة المفقودين"

اتهم المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، تركيا بمواصلة وضع العراقيل أمام عمل اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين في قبرص، حتى في المناطق المتفق عليها.
وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم السبت، نقلا عن فوتيو إن اللجنة تلقتالعام الماضي تصريحاً بمواصلة عمليات البحث في المناطق العسكرية المتفق عليها، الواقعة في المناطق القبرصية التي تحتلها تركيا، لكن أنقرة تستمر في وضع العراقيل أمام عمل اللجنة. وأشار إلى أن لجنة
ومنذ تم تقسيم قبرص عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي، لا يزال مصير مئات الأشخاص غير معروف، وأنشئت لجنة معنية بهؤلاء المفقودين، بناء على اتفاق بين زعيمي الطائفتين (القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك)، للبحث عن رفات المفقودين وتحديد هويتهم.
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