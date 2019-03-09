مظاهرة احتجاجية في لندن للعاملات بأقدم مهنة بالتاريخ

خرجت في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجات لعاملات جنس تظاهرن ضد ما اعتبرنه وضعا "مقلقا" في يوم المرأة العالمي الذي يحل في 8 مارس من كل عام.

ورفعت فتيات الليل في ميدان "ليسيستر"، لافتات تطالب بالتعامل مع الدعارة بمثابة عمل عادي، وانتقدن ما

وصفنه بالتمييز والقوانين المجحفة بحقهن.

ورددت المظاهرة التي نظمها "الائتلاف الإنجليزي لعاملات الجنس"، أن القوانين الحالية تعرض حياة عاملات الجنس للخطر والاعتداءات الجسدية، وفق صحيفة "صن".

وأبدت المحتجات استياءً مما قلن إنها مخاطر

صحية تحدق بهن من جراء القوانين المعتمدة في بريطانيا.

وأضافت العاملات في أقدم مهنة بالتاريخ أن السلطات مطالبة بالتركيز على الرعاية الصحية عوضا عن تكثيف الحملات الأمنية التي تستهدف بيوت الليل.

وتسمح القوانين البريطانية بممارسة الدعارة، لكن القانون يمنع التحريض عليها في الأماكن العامة، كما يحظر وساطة الجنس (القوادة) وإقامة "المواخير" ويعتبر هذه الأفعال بمثابة جريمة.