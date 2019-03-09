صرحت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة اليوم السبت، بأن غارة جوية استهدفت إقليم ميدان وارداك وسط البلاد أسفرت عن مصرع قائد بارز في حركة طالبان، كان ضالعا في تنفيذ اغتيالات وهجمات بارزة.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن تلك المصادر قولها إن الغارة استهدفت بلدة سيد آباد التابعة للإقليم وأسفرت عن مقتل قائد في طالبان يدعى "عبيدة" وهو عنصر بارز في
وأوضحت المصادر أنه من المعتقد أن عبيدة كان مسؤولا عن التسهيل وإصدار الأوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات التي استهدفت عاملين في الحكومة وأفراد آخرين من غير المقاتلين، ولم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قائد بحركة طالبان في غارة جوية وسط أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.