قيادي عراقي: نحتاج دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على داعش نهائيًا

أكد رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقي، عمار الحكيم، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال متواجدا، فكرا وأجندات وخلايا نائمة ونشطة، ونحتاج إلى دعم المؤسسات الأمنية للقضاء على ما تبقى من تلك التنظيمات نهائيا.
وأضاف الحكيم، في احتفالية "يوم الشهيد"، "ينبغي ألا نسمح بأي خروقات تعيدنا لمربع عدم الاستقرار، وأصبحنا أمام حاجة ملحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة.. وتنحية الخلافات والتوجه لتبنيأولويات شعبنا".
وأوضح رئيس التحالف، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)، أن توفير المتطلبات الأساسية للعيش الكريم التي تسمح بعودة النازحين وإعمار المدن وإيجاد مصالحات محلية حقيقة والتعامل مع مخلفات الإرهاب الداعشي، أمور أساسية.
وفي سياق آخر، أكد محافظ صلاح الدين، عمار الجبر، أنه تم وضع خطة أمنية لمحاصرة عناصر "داعش" في
وتنصب "داعش" نقاط سيطرة وهمية على عدة طرق خارج كركوك؛ لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي، وأدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.
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