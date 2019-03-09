تشييع فلسطينية بعد احتجاز جثتها لأكثر من شهر

شيع الفلسطينيون اليوم السبت، في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، فتاة استشهدت بنيران الاحتلال الإسرائيلي في يناير الماضي، واحتجز الاحتلال جثتها لأكثر من شهر.

وسلم الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، جثة الفتاة سماح مبارك البالغة من العمر 16 عاماً، عند معسكر إسرائيلي قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

واستشهدت مبارك في أواخر يناير برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز شرق مدينة القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال حينها. وشارك في تشييع جنازتها العشرات من الفلسطينيين.

وتفيد مؤسسات حقوقية فلسطينية أن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015 جثث 39 فلسطينياً، ضمنهم شابان قتلا الأسبوع الماضي، بعدما حاولا دهس جنود بحسب ما أعلن الاحتلال، الأمر الذي نفاه بشدة الجانب الفلسطيني.