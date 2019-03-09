أفغانستان: مقتل قيادي بارز في طالبان

قُتل قيادي بارز في حركة طالبان، كان قد تورط في هجمات واغتيالات استهدفت شخصيات بارزة، وذلك في قصف جوي بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة أن زعيم طالبان، قُتل في قصف جوي بمنطقة سيد آباد بإقليم ميدان وردك.

وتابعت المصادر "يُعتقد أن القيادي كان مسؤولاً عن تسهيل وإصدار أوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات ضد موظفي الحكومة وآخرين من غير المقاتلين".

وإقليم وردك من بين الأقاليم المضطربة نسبياً في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.

وتنشط حركة "طالبان" وجماعات مسلحة أخرى في بعض من مناطقه وغالباً ما تحاول تنفيذ هجمات إرهابية ضد الحكومة ومؤسسات أمنية.