أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأرجع لوبيز، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت، السبب فى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق بفنزويلا إلى" هجوم إلكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتاً، ما تسبب في انقطاع امدادات الطاقة".

وقال لوبيز إنه ربما يكون مصدر الهجوم الإلكتروني الولايات المتحدة.

وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث فى محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

وبدأت أمس عودة الكهرباء إلى المناطق المتضررة من حالة الإظلام التى استمرت لنحو 20 ساعة، حسبما ذكرت شبكة تيليسور التليفزيونية الموالية لحكومة كاراكاس.

ووفقاً للتقرير، عادت الكهرباء إلى العاصمة كاراكاس وإلى ولاية ميراندا المجاورة وإلى الولايات الشرقية.

وعم انقطاع التيار الكهربائي، الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه الأكبر على الإطلاق في فنزويلا، معظم أنحاء البلاد يوم الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تنشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.