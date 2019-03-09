سفير الهند لدى باكستان يعود إلى إسلام آباد

صرحت وزارة الخارجية الهندية أن مفوضها السامي "السفير" أجاي بيساريا لدى باكستان سوف يعود اليوم السبت إلى إسلام أباد لاستئناف عمله.

جاء ذلك، في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، بحسب قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية.

وكان قد تم استدعاء بيساريا إلى نيودلهي للتشاور في أعقاب هجوم مسلح أودي بحياة 40 جندياً هندياً في الشطر الهندي من كشمير.

وفي أعقاب الهجوم الانتحاري، ردت الهند بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة إرهابية تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل تسليمه للسلطات الهندية في بادرة سلام.