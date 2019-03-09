استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال قتلت فلسطينياً وأصابت 42 آخرين شاركوا في احتجاجات أسبوعية عند الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تصاعد التوتر على الحدود.

وأضافت الوزارة أن شاباً يدعى تامر عرفات (23 عاماً) لاقى حتفه برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو مئتي شخص لاقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات الاسبوعية على الحدود في 30 آذار من العام الماضي للمطالبة بحق العودة لأراضي أجدادهم.

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