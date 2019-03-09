منظمات الأمم المتحدة تحث على تعزيز المساواة بين الجنسين

حث رؤساء منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها خلال اجتماعهم بمناسبة يوم المرأة العالمي كافة دول العالم على تعزيز المساواة بين الجنسين و حماية المرأة من العنف مؤكدين أهمية ذلك في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ودعا يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الجميع إلى المشاركة في دفع عجلة المساواة بين الجنسين وسلط الضوء على استراتيجية المكتب للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2018 - 2021.

و بدوره أوضح، لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ان المنظمة تساعد السيدات على دخول المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً مؤكداً الحرص على تعزيز القيادة النسائية في تطوير السياسات الصناعية.

ومن ناحيته أبرز لاسينا سيربو أمين اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أهمية دعوة المزيد من السيدات لتولي أدوار قيادية مشيراً إلى وجود حاجة لبذل جهود إضافية في هذا المجال.

ونظّم مقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة فيينا احتفالية لتعزيز المساواة بين الجنسين بعنوان "الرجال أبطال المساواة بين الجنسين" شاركت فيه منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور السفراء المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة.

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