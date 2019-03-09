حدث في مثل هذا اليوم March 9, 2019

أحداث سياسية وعامة 632 آخر خطبة (حجة الوداع) للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألقاها يوم عرفة على جبل الرحمة. 1009 أول ذكر معروف لليتوانيا، في وثائق وسجلات دير قودلينبورغ. 1230 القيصر البلغاري إيفان آسين الثاني يهزم تيودور أمير إمارة إبيروس البيزنطية في معركة Klokotnitsa. 1276 آوغسبورغ تصبح مدينة امبراطورية حرة. 1796 - زواج الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من الملكة جوزفين البوهيمية. 1919 - إندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919. 1956 - المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل. 1973 - شعب أيرلندا الشمالية يصوت بأغلبية ساحقة على البقاء ضمن المملكة المتحدة. 1990 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج المقامة في الكويت. 2015 - الطائرة الكهربائية سولار إمبلس 2 تقلع من أبوظبي للقيام برحلة حول العالم بدون وقود. 2015 - حادث تصادم جوي بين مروحيتين في الأرجنتين يودي بحياة 10 أشخاص بينهم 8 فرنسيين منهم ثلاثة رياضيين محترفين دوليين وأولمبيين. 2016 - وقوع كسوف كامل للشمس في إندونيسيا وإقليم شمال المحيط الهادئ. 2018 - انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية. مواليد 1891 - خوسي لوريل، رئيس الفلبين. 1923 - والتر كون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998. 1924 - حنا مينه، أديب سوري. 1934 - يوري جاجارين، رائد فضاء روسي وأول من صعد إلى القمر. 1955 - أورنيلا موتي، ممثلة إيطالية. 1957 - منى سالين، سياسية سويدية. 1960 - عادل سميث، مؤسس الاتحاد الإيطالي المسلمين. 1962 - طيف، ممثلة إيرانية تعمل في الكويت. 1963 - وضاح حلوم، ممثل سوري. 1968 - يوري دجوركاييف، لاعب كرة قدم فرنسي. إيزابيل جرانادا، ممثلة فلبينية - إسبانية. 1976 - نورياكي سوجياما، مؤدي أصوات وممثل ياباني. 1978 - لوكاس نيل، لاعب كرة قدم أسترالي. 1983 - كلينت ديمبسي، لاعب كرة قدم أمريكي. 1993 - شوقا، رابر كوري من فرقة بانقتان. وفيات 1851 - هانز أورستد، عالم فيزياء وكيمياء دنماركي. 1888 - الإمبراطور فيلهلم الأول، إمبراطور الإمبراطورية الألمانية. 1897 - جمال الدين الأفغاني، أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية. 1969 - الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية. 1971 - كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 116. 1996 - الشيخ محمد الغزالي، عالم دين ومفكر إسلامي مصري.

كانت هذه تفاصيل خبر حدث في مثل هذا اليوم March 9, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.