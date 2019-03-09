كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: درب التبانة تزن 1,5 تريليون حجم الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم وضع مجرتنا "درب التبانة" على مجموعة من المقاييس الرياضية من قبل العلماء لاكتشاف وزن درب التبانة، ويعتقد أنها تزن ما يعادل 1.5 تريليون شمساً، وتصل إلى 256 ألف سنة ضوئية، ويعادل هذا الرقم 3000 تريليون تريليون طن.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، فقد تضمن المشروع تعاونًا دوليًا بين العلماء الذين يعملون لصالح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية على تلسكوب "هابل" و "غايا".

وتوصل الباحثون إلى هذا الرقم من خلال جمع البيانات من 46 مجموعة بيانات فضائية، ومئات الآلاف من النجوم التي تدور حول مركز درب التبانة، وكان من هؤلاء 34 من جايا و12 آخرين من هابل.

وشرح رولاند فان دير ماريل من معهد علوم التلسكوب الفضائي في الولايات المتحدة، قائلاً: "لقد كنا محظوظين لأن لدينا مجموعة كبيرة من البيانات".

ومن خلال الجمع بين قياسات "جايا" ـ 34 مجموعة كروية مع قياسات لـ12 مجموعة أبعد من "هابل" يمكننا أن نحدد كتلة درب التبانة بطريقة من المستحيل بدون هذين التلسكوبين الفضائيين".

ويضع البحث درب التبانة كمجرة حجمها فوق المتوسط.

ويوضح البروفيسور وين إيفانز من جامعة كامبردج أنه كلما زادت ضخامة المجرة، كلما ازدادت سرعة مجموعاتها تحت تأثير جاذبيتها".

وأضاف :"وجدت معظم القياسات السابقة السرعة التي تقترب بها كتلة أو تتراجع من الأرض، كما تمكن العلماء أيضًا من قياس الحركة الجانبية للمجموعات، والتي من خلالها يمكن حساب السرعة الكلية، وبالتالي كتلة المجرة".