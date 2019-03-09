كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تستعد للتوقيع على مبادرة "الحزام والطريق" مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاق غير ملزم مع الصين بشأن مشروعها الواسع "الحزام والطريق" للبنية التحتية.

وستكون إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تصادق على المبادرة التي ترى الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي أنها وسيلة للصين لتوسيع نطاق نفوذها في جميع أنحاء العالم.

وقال كونتي في احتفالية خاصة بالسياسة الخارجية مساء أمس الجمعة، في مدينة جنوة الإيطالية "أعتقد أنه، حتى مع الكثير من الحذر الضروري.. يمكن أن تكون تلك فرصة، فرصة لدولتنا".

وأضاف، "إننا نعمل على التوقيع على مذكرة تفاهم. من الواضح أنه اتفاق إطاري، لا يعني أنه اعتباراً من اليوم التالي سنكون ملزمين بأي شيء".

وتابع رئيس وزراء إيطاليا أنه من خلال مشاركة الصين، يمكن أن يكون لدى إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي "فرصة" للضغط لاحترام الشفافية المالية والمعايير القانونية والبيئية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف كونتي، أنه يتعين أن تقام مراسم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيطاليا في وقت لاحق من هذا الشهرالجاري، مضيفاً أنه عرض أيضاً حضور قمة الحزام والطريق في الصين أواخر أبريل المقبل.