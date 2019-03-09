كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحتجز 7 من حزب الشعوب الديمقراطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، اليوم السبت، أن الشرطة التركية احتجزت 7 أعضاء من الحزب.

وقالت المتحدثة، إنه تم احتجاز الأعضاء في وقت متأخر من أمس الجمعة، خلال مداهمة لمقر الحزب في محافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد المضطرب.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الأشخاص الذين تم احتجازهم كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام تضامناً مع النائبة البرلمانية المنتمية للحزب ليلى جوفين المضربة عن الطعام منذ الثامن من نوفمبر الماضي.

وقال النائب بالحزب عن منطقة ديار بكر، موسى فارس أوغلاري، للصحفيين اليوم السبت، "لا يمكن بشكل تعسفي مداهمة حزب قانوني على نحو شبه يومي. ولا نقبل مثل هذه الإجراءات اللاشرعية.. وسوف نواصل مقاومتنا بغض النظر عن أي شيء".

وأضاف فارس أوغلاري، أن الشرطة استخدمت العنف ضد أعضاء الحزب وحطمت النوافذ وأبواب المبنى.

ولم يتسن الاتصال على الفور بشرطة ديار بكر للتعليق.

وكانت جوفين تحتج، بإضرابها عن الطعام، على العزلة المفروضة على زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. وجرى الإفراج عنها من السجن الكائن في ديار بكر في يناير بعد نحو عام من سجنها.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

تجري تركيا انتخابات محلية في 31 مارس الجاري. وازدادت حملة الإجراءات الصارمة التي تفرضها الحكومة على مشرعي ونشطاء وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.