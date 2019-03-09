من “الكوت ديفوار”..الوداد يبحث عن بطاقة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب هوفيت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، والذي يستضيف مباراة الوداد الرياضي ومضيفه أسيك ميموزا، برسم الجولة ما قبل الأخيرة من دور مجموعات “تشامبيونز ليغ” الإفريقية.

الوداد بقيادة التونسي فوزي البنزرتي يبحث عن تأهل إلى دور ربع نهائي المسابقة القارية، والابتعاد في صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع ممثل الكرة الجنوب إفريقية ماميلودي صانداونز (7 نقاط قبل مباراة اليوم)، وبفارق الأهداف.

وكان البنزرتي قد أبدى تخوفه من عامل الطقس بالكوت ديفوار، قبل ملاقاة الأسيك، والذي يمكنه أن يؤثر سلباً على لاعبيه في المباراة، لكن المدرب التونسي شدد بأن المجموعة ستقدم كل شيء بالملعب الذي سجل التأهل الهام للأسود لنهائيات كأس العالم روسيا 2019، قبل حوالي سنتين.

في المقابل، يفتقد الوداد الرياضي في المواجهة القارية اليوم إلى خدمات لاعبه محمد الناهيري بداعي التوقيف، في حين أسقطت الاختيارات التقنية للمدرب، الليبيري ويليام جيبور من القائمة الرسمية لمباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويبقى الوداد، الممثل الوحيد للكرة الوطنية بدوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء مبكر لفريق إتحاد طنجة، في حين ينافس كل من الرجاء، نهضة بركان، وحسنية أكادير بكأس الكنفدرالية، بعد أن وضعتهم القرعة بالمجموعة ذاتها.