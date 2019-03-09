شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي بحركة طالبان في غارة جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن تلك المصادر قولها إن الغارة استهدفت بلدة سيد آباد التابعة للإقليم وأسفرت عن مقتل قائد فى طالبان يدعى "عبيدة" وهو عنصر بارز في تنفيذ هجمات واغتيالات بارزة.
وأوضحت المصادر أنه من المعتقد أن عبيدة كان مسؤولا عن التسهيل وإصدار الأوامر وتنفيذ العديد من الاغتيالات التي استهدفت عاملين فى الحكومة وأفراد آخرين من غير المقاتلين، ولم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي بحركة طالبان في غارة جوية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.