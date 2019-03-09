القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الظلام يسود فنزويلا

انقطاع الكهرباء.. أزمة جديدة أخرى تضاف إلى سلسلة تحديات بات الشعب الفنزويلي مجبرا غير مصير لمواجهتها في ظل تفجر الوضع السياسي في البلاد بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو. وأغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وعلقت العمل بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.؛ الأمر الذي أصاب فنزويلا بالشلل. ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص. "العين الإخبارية" ترصد من خلال الصور التالية معاناة الفنزويليين من أزمة انقطاع الكهرباء عن البلاد:

السيارات تكدست داخل محطات الوقود نظرا لعدم وجود تيار كهرباء يدير المحطات. بعض الفنزويليين نفد وقودهم الأمر الذي دفعهم إلى سحب دراجاتهم النارية. الشلل أصاب المرافق الصحية ما دفع عمال المستشفيات إلى حمل المرضى بين أيديهم. إحدى السيدات تعاني من أزمة "ربو شعبي" تنتظر عودة التيار الكهربائي للحصول على جلسة استنشاق. الظلام يضرب أحد الممرات في مستشفى بالعاصمة كاراكاس. المحال التجارية توفقت بها حركة البيع والشراء بصورة تامة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. الظلام يخيم على أحد الأحياء السكنية في العاصمة الفنزويلية. عدد من الفنزويليين ينتظرون عودة التيار الكهربائي لشراء بعض مستلزماتهم اليومية. كانت دلسي رودريجيز نائبة الرئيس مادورو قد كتبت، الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرئيس نيكولاس مادورو أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في فنزويلا بعد عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فنزويلا تغرق في ظلام دامس والحياة تصاب بـ"الشلل التام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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