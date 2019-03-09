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الصين تأمل بألا تسيء الدول استخدام القوانين للحد من الاستثمار قال تشيان كيمينغ نائب وزير التجارة الصيني يوم السبت إن الصين تأمل بألا تسيء الدول الأخرى استخدام قوانين الأمن الوطني لعرقلة الاستثمارات العادية. وقال تشيان خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن بعض الدول زادت العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية مما أثار قلق الشركات الصينية.

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