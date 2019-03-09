شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "تعليم البرلمان" تناقش قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم عددا من الاجتماعات الأسبوع الجارى، لمناقشة القضايا والملفات التعليمية، وفى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، غدًا الأحد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتى خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، فى المادة (2) منه، هدفًا أساسيًا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.

كما تواصل اللجنة يوم الاثنين مناقشة ذات مشروع القانون بالإضافة إلى خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس.

أما يوم الثلاثاء – تواصل لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.