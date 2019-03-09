شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب توقيع مصر على اتفاقية التأمينات الاجتماعية مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقات الثنائية المتبادلة بين مصر واليونان بشأن التأمينات الاجتماعية من خلال الاستجابة لمطلب اليونان بتعديل الاتفاقية السابق ابرامها حفاظا على الأوضاع التأمينية المستقرة للعمالة المصرية باليونان، وذلك بدلا من الغائها تماما من قبل الجانب اليونانى.

وتتضمن الاتفاقية إنهاء العمل باتفاقيات التأمينات بين مصر واليونان والموقعة فى 17/1/1985 نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبى وشروط حزمة الإنقاذ المالى التى تفرضها المفوضية الأوروبية على اليونان.

كما تتضمن العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات فى بلد العمل إلى صندوق التأمينات فى بلد الموطن بمبدأ آخر وهو مبدأ ضم مدد التأمين على أن تسوى حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه فى صندوق واحد.

وتأتى الاتفاقية لتعزيز التنسيق الكامل بين مصر واليونان فى مجال التأمينات الاجتماعية وتجنب تنازع التشريعات الوطنية فى البلدين والحفاظ على الحقوق المكتسبة.