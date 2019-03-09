من هو رجل الجزائر القوي الفريق أحمد قايد صالح؟

مصراوي - لندن- بي بي سي:

في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في الجزائر ضد عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حذر رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، من إن هناك من يريد العودة بالبلاد إلى سنوات الألم والجمر، في إشارة إلى تمرد الإسلاميين في التسعينيات حين قتل أكثر من مائتي ألف شخص في حرب أهلية.

وأكد قايد صالح أن الجيش سيعمل على ضمان أمن البلاد، ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء.

ويذكر أنه لم يتول أحد في الجزائر عسكريا أو مدنيا منصب وزير الدفاع، منذ اللواء خالد نزار، فبموجب دستور عام 1996 يعتبر الدفاع...