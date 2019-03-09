مصراوي - الأمم المتحدة- ا ف ب:
أكّد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيسون جرينبلات، أنّ خطّة السلام الأمريكيّة المستقبليّة للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" ستكون "مفصّلة للغاية"، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة لم يَكشف خلاله أيّ تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.
وعلى أثر الاجتماع المغلق الذي عقد في مقرّ الأمم المتّحدة، أكّد المندوب الكويتي لدى المنظّمة الدوليّة منصور العتيبي أنّ جرينبلات "لم يُعط تفاصيل"، مضيفًا في المقابل أنّه "كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة".
وأكّد جرينبلات أنّ خطّة السلام لن...
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: "صفقة القرن" ستكون "مفصلة للغاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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