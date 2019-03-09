واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: "صفقة القرن" ستكون "مفصلة للغاية"

مصراوي - الأمم المتحدة- ا ف ب:

أكّد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيسون جرينبلات، أنّ خطّة السلام الأمريكيّة المستقبليّة للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" ستكون "مفصّلة للغاية"، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة لم يَكشف خلاله أيّ تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وعلى أثر الاجتماع المغلق الذي عقد في مقرّ الأمم المتّحدة، أكّد المندوب الكويتي لدى المنظّمة الدوليّة منصور العتيبي أنّ جرينبلات "لم يُعط تفاصيل"، مضيفًا في المقابل أنّه "كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة".

وأكّد جرينبلات أنّ خطّة السلام لن...