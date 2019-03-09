أبو حمدان: بري دمر مشروع حركة امل في البقاع نتيجة مسألة شخصية

أكد الوزير والنائب السابق محمود أبو حمدان أنه "تعينت نائباً عن الضاحية بجهادي وشهداء الحركة من اوصلني الى النيابة ولا احد "يربحني جميلة" بان اصبحت نائباً"، متوجها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول:"نحن تعرفنا عليك في حركة امل ومن يسكت عن حقه جبان وانا لست جباناً"، مشددا على ان "بري دمر مشروع حركة امل في البقاع نتيجة مسألة شخصية".

وفي حديث تلفزيوني راى ابو حمدان ان "الوزير السابق علي عبد الله ظلم مرتين وقد وضع بيني وبين بري الذي كان مستهدفاً من عهد الرئيس السابق اميل لحود"، مشيرا الى ان "لحود اتى ضد الطبقة السياسية باعتبارها طبقة فاسدة"، موضحا انه كنت ضد ان يترك رئيس الحكومة رفيق الحريري رئاسة الحكومة عندما انتخب العماد اميل لحود رئيساً للجمهورية".

ولفت أبو حمدان الى انه "في موضوع المقاومة قديس قبل امل وحزب الله وهو ابن جميل لحود ولكن في موضوع الدولة لنا كلام آخر". وكشف أبو حمدان ان "كثر من قادة حركة امل امثال قبلان قبلان والنائب هاني قبيسي والنائب ايوب حميد نصحوني بترك الحركة لصالح بري".

وتوجه الى بري قائلا:"يجب ان تكون على رأس مواجهة الفساد ويجب فتح كل ملفات المسؤولين في الحركة"، معتبرا ان "معركة الفساد ستصل الى النهاية وسيتوقف الهدر ويجب ان تبدأ المحاسبة منذ عام 1991". وشدد على انه "يجب ان تعود العلاقة المميزة بين سوريا وحركة أمل".