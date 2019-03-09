الدفاع المدني: إخماد حريق داخل فرن لطلاء الحديد في غزة- البقاع

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل فرن لطلاء الحديد في غزة- البقاع". وأوضحت أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي الأقسام"، مبيّنًة أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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