السيّد: ماذا تتوقّع عندما يكون المرتكب والقاضي والمحقّق في صفّ واحد

سأل النائب اللواء جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي :"لماذا لا تؤدي معظم الملفات والتحقيقات إلى نتيجة عندما تتعلق الجرائم والفضائح بالكبار في الدولة وغيرها؟! لا جواب منطقي إلا جواب واحد: ماذا تتوقع عندما يكون المرتكب والقاضي والمحقّق في صفّ واحد؟!!".

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