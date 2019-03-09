سانا: الجيش السوري أحبط هجوم مسلحين باتجاه إحدى النقاط شمال غرب السقيلبية

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي أحبطت هجوم مسلّحين باتجاه إحدى النقاط شمال غرب السقيلبية، وأوقعهم بين قتيل ومصاب"، لافتةً إلى أنّ "هناك أنباء عن مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري أثناء صدّ الهجوم".

ولفتت إلى أنّ "وحدات الجيش العاملة في حماة كانت قد ردّت أمس على خروقات المسلحين لاتفاق منطقة خفض التصعيد، وأوقعت بين صفوفهم قتلى ومصابين في كفرزيتا وعلى محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بريف حماة، وفي قرى الدير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين وخان شيخون في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب".