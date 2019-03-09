شرطة ماريلاند ألقت القبض على أحد أكثر عشرة مجرمين أميركيين مطلوبين

كشفت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، أنّ "شرطة ولاية ماريلاند ألقت القبض على لامونت ستيفنسون"، أحد أكثر عشرة مجرمين أميركيين مطلوبين، بعد أربع سنوات من ارتكابه جريمة القتل الأولى.

وأوضحت أنّه "تمّ اعتقال ستيفنسون البالغ من العمر 43 عامًا بعد 147 يومًا من إدخال اسمه في قائمة أهمّ المطلوبين لدى الجهاز الأمني بالولايات المتحدة الأميركية".

وقد قام ستيفنسون بقتل خطيبته أولغا ديجيسوس خنقًا في عام 2014 في ولاية نيوجيرسي، من ثمّ هرب من الولاية، ورصدت السلطات مكافأة 100 ألف دولار لمن يساعد في القبض عليه.

وذكرت القناة، أنّ "السلطات الأميركية تشتبه أيضًا بقيام لامونت بارتكاب جريمة قتل مماثلة بالقرب من واشنطن، حيث عثرت الشرطة على جثة صديقته ناتينا كايو البالغة من العمر 40 عاما في ليلة 6 آذار الحالي".