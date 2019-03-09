رئيس صناعة البرلمان يتقدم بطلب إحاطة بتهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي ووزيرة التخطيط، بشأن ما يعانيه مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، من تهالك بشكل خطر، حيث يشكل ذعرا بين الطلاب، خوفا من سقوط إحدى الكتل الخرسانية عليهم.

وتابع عامر أن يد التطوير لم تطاله حتى الآن رغم أنه تأسس عام 1942، وهي من أولى كليات الجامعة وتقع على طريق الحرية الرئيسي، مضيفا: كما أن المبنى ضروري، ولا يمكن تجاهل الطلاب التواجد فيه، حيث يضم المبنى طلاب قسم الكيمياء، ويشمل قاعات محاضرات ومعامل تابعة لقسم الكيمياء، ويدرس به عدد كبير من الطلاب.

وتابع: أكثر من مرة صرح رئيس الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم المبنى وإعادة بنائه من جديد وأنه تمت الموافقة من قبل وزارة التخطيط على التمويل اللازم له، لكن لم يحدث شيئا إلى الآن، وظل كلام رئيس الجامعة مجرد تصريح إعلامي فقط.​