"تعليم الشرقية" تكشف حقيقة "عرض مقاطع رقص على سبورة التابلت" داخل مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

كشف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الشرقية، حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول استخدام عدد من طلاب مدرسة الشهيد حمادة مباشر الثانوية، التابعة لإدارة القنايات التعليمية، شاشات العرض الإلكترونية "السبورة الذكية" لعرض أغاني "مهرجانات" و"رقص" داخل الفصل.

وقال رمضان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن المقطع لم يحدث في محافظة الشرقية، موضحًا أن ألوان حائط مدرسة القنايات تنقسم إلى لونين "بني وأخضر" وهو ما يخالف لون الحائط الذي ظهر بالفيديو المتداول.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو حول رقص عدد من طلاب المدرسة على أنغام أغاني شعبية "مهرجانات" داخل أحد فصول المدرسة.