النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال برلماني بشأن معايير تسعير أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن معاییر وضوابط تسعیر وتقییم أراضي الدولة.

وجاء نص سؤال "فؤاد": ماھي معاییر وقواعد تقییم وتسعیر الأراضي الخاصة بالدولة المطروحة للاستثمار، وما ھي جھات التقییم وتحدید السعر؟

وأضاف "فؤاد" في بيان صحفي، أن الدولة تدعم زيادة الإستثمار، كما أنها طرحت أراضي للإستثمار الصناعي والزراعي والعقاري وخلافه، وأعادت تقنین الأراضي وتصحیح الأوضاع القانونیة لأراضي الدولة المعتدى علیھا وتقییمھا حفاظًا على المال العام المصري.

وتابع "فؤاد"، أن هناك تساؤلات حول معاییر وضوابط تقییم وتسعیر أراضي الدولة وكیف تحدد الجھة المختصة تقیيم الأرض وتحدید سعر محدد للمتر، مشيرًا إلى أن الدولة فعلت نظام الفرص الإستثماریة في قانون الإستثمار الجدید .

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