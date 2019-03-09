المجمع الطبي للقوات المسلحة يستضيف خبيرًا عالميًا في المخ والأعصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور راندال إيدجيل، خبيرالأمراض العصبية وطب المخ والأعصاب، وأستاذ علاج السكتات الدماغية (جلطات ونزيف المخ) والقسطرة المخية وعلاج عيوب الأوعية الدموية للمخ بمستشفيات سان لويس الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 وحتى 29 مارس الجاري.

كما تستقبل المستشفى حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.