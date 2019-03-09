سري الدين يكشف عن تفاصيل الفيلم التاريخي للوفد بمناسبة مئوية ثورة ١٩

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد خلال زيارته اليوم لبيت الأمة، إنه في إطار احتفالات الوفد بمرور مئة عام على ثورة 1919، أنتج الحزب فيلمًا تسجيليا، مُهدى إلى جموع الوفديين في مختلف أنحاء مصر، مستعرضا تاريخ الوفد كفكرة ونضال ومبادئ وقيم عظيمة وراسخة.

يأتي إنتاج الفيلم وتقديمه وإتاحته لجميع المصريين في إطار إحتفالات حزب الوفد بمئوية ثورة 1919، والتي تبدأ خلال الشهر الحالي.

وأكد أن الفيلم يستهدف تقديم توثيق حقيقي لجانب هام من تاريخ مصر، تعرض على مدى عدة عقود لتشوية وتجاهل متعمدين.

وقال سري الدين، إنه تم تكليف الكاتب شريف عارف، مقرر لجنة الإعلام بحزب الوفد بكتابة سيناريو الفيلم، ويخرجه سامح سند، بمشاركة نخبة من المبدعين والفنيين المتميزين.

وأوضح أن الفيلم الذي يمتد لنحو ساعة يراعي تقديم قراءة حيادية لتاريخ الوفد، بلغة سلسة وبسيطة، اعتمادا على شهادات ووثائق تفصيلية تناولت كفاح الوفد، منذ تأسيس الوفد المصري، مرورا بثورة 1919، وإنشاء الحزب، وحكومة الشعب، وتاريخ الزعيمين سعد زغلول، ومصطفى النحاس،وإنجازات الوفد حتى سنة 1952.

وأكد أن تاريخ حزب الوفد وثورة 1919 لا يخص حزب الوفد وحده وإنما يخص المصريين جميعا، مشيرا إلى أن ثورة 1919 مثلت ميلادا حقيقيا للقومية المصرية ولمبادئ الاستقلال، الوحدة الوطنية، الإحتكام للشعب، وتقدير المرأة.​