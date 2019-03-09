الكهرباء: ٢٦ مولدًا لتأمين مؤتمر الشباب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالشركة، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر الشباب الأفريقي المقرر انعقاده بأسوان، لتأمين التغذية الكهربائية، خلال انعقاد فعاليات المؤتمر.

وأضاف أبووردة، في تصريحاته لمصراوى، أنه سيتم الدفع بـ٢٦ مولدا كهربائيا قدراتها 9 ميجاوات، لتأمين التغذية وماكينات التليفزيون والبث.

ونوه إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات وطوارئ على أعلى مستوى، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونائبه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وأوضح أنه سيتم الدفع بفرق صيانة على أعلى مستوى للتدخل فى حالة وجود أى أعطال مفاجئة أو طارئة، منوها أنه أصدر تعليماته بمنع الراحات والإجازات.​