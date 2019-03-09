كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. السلطات تتهم منحرفين بالتغلغل بين المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الشرطة الجزائرية مساء الجمعة أن من وصفتهم الـ"منحرفين" أقدموا على أعمال شغب وتخريب. وأضافت أنه تم اعتقال 195 من هؤلاء المشاغبين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان توقيف 195 شخصا وصفتهم بـ"المنحرفين" أقدموا على افتعال أعمال شغب عند مستوى شارعي كريم بلقاسم وديدوش .

كما أشارت إلى "إصابة 112 في صفوف أفراد الشرطة، يتم التكفل بهم حاليا على مستوى المصالح الصحية للأمن الوطني"

وكانت العاصمة الجزائر شهدت أمس التظاهرة الأكبر منذ بدء الحراك ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة.

وعلى صعيد متصل، أعلن نادي القضاة السبت انخراطه في "الحراك الشعبي". ودعا في بيان "قضاة الجمهورية الشرفاء" إلى تنظيم وقفات أمام الجهات القضائية في البلاد.