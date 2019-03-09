كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات تعبر نهر متجمد فى سيبيريا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، صوراً مذهلة لمرور سيارات عبر جسر جليدي بنهر "ينيسى" متجمد فى منطقة سيبيريا الروسية.

كما يبدو أن السائقين لا يشعرون بالقلق عند قيادة هذا الطريق المحفوف بالمخاطر عبر الجليد المتصدع الذي يربط بين ضفتي النهر، حيث تشرف الخدمات المرورية الإقليمية على نقطة العبور على امتداد نهر ينيسي الممتد لمسافة ثلاثة أميال (5 كم) جنوب كراسنويارسك.

وتصل درجات الحرارة في فصل الشتاء في سيبيريا إلى أقل من 58 فهرنهايت "50 درجة مئوية تحت الصفر"، حيث يتجمد النهر إلى عمق عدة أمتار.