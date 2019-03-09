كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. تصاعد خروقات الحوثي في الحديدة وقصف مجمع صناعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر ميدانية ان ميليشيات الحوثي الانقلابية، نفذت فجر السبت، أكبر محاولة تسلل جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن، في تصعيد عسكري جديد لسلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد.

وأفادت "ان ميليشيات الحوثي شنت هجوم على مواقع قوات الجيش اليمني في شارع الخمسين (شرق المدينة) رافقه قصف مدفعي عنيف".

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع اخوان ثابت التجاري والصناعي جنوبي مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون ما أدی إلی نشوب حريق هائل في هنجرين بالمجمع، وأشارت إلی ان فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة هرعت علی الفور الی موقع المجمع للمشاركة في اطفاء الحرائق الناجمة عن قصف الميليشيات الحوثية.

كما تصدى الجيش اليمني لهجوم مباغت شنته ميليشيات الحوثي على مواقعه في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالتزامن مع هجوم آخر شرق مدينة الدريهمي، والذي تم التصدي له وأسر احد المهاجمين، وفق المصادر.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث تجمدت اعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.