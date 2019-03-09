كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحث باكستان على اتخاذ إجراء جديد ضد الجماعات الإرهابية على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الهند، باكستان على اتخاذ إجراء جديد ضد الجماعات الإرهابية التى تعمل على أراضيها، ذلك فى أعقاب الهجوم الانتحارى بإقليم كشمير الذى أودى بحياة 40 من القوات الهندية.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية الهندية رافيش كومار - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم السبت - " إن إسلام أباد لم تظهر أية نية جدية لمعالجة القلق الذى يساور الهند والمجتمع الدولى بشأن كبح جماح الجماعات الإرهابية التى تعمل على أراضيها، ويتعين على باكستان اتخاذ إجراء جديد ضد تلك الجماعات".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أعلن أمس الجمعة، أن سلطات بلاده لن تسمح لأية مجموعة مسلحة بالعمل على أراضيها أو شن هجمات خارج حدودها، وذلك بعد أيام من شن حكومته حملة أمنية ضد التنظيمات الإرهابية إذ اعتقلت السلطات الباكستانية ما يزيد على 120 متطرفا وسيطرت على 182 مدرسة دينية تديرها جماعات محظورة.

يذكر أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحارى شهده الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضى وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة "جيش محمد" المتشددة.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد والتى نفت أى دور لها فى الهجوم.

وقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مفوضها السامي لدى باكستان أجاي بيساريا سيعود اليوم السبت إلى إسلام آباد، بعد أن كان تم استدعاؤه إلى نيودلهي للتشاور عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم "كشمير".